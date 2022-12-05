«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», Дэвис набрал 55+17

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Вашингтон Уизардс» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:119.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач. Ещё 29 очков на свой счёт в составе «озёрников» записал Леброн Джеймс. 20 баллов на счету Лонни Уокера. Разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук набрал 6 очков и отдал 15 результатвиных передач.
В составе столичного клуба отличился Кристапс Порзингис, набравший 27 очков. 26 баллов на свой счёт записал Кайл Кузма.
Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.
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