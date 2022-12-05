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«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», Дэвис набрал 55+17

«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», Дэвис набрал 55+17
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Вашингтон Уизардс» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:119.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач. Ещё 29 очков на свой счёт в составе «озёрников» записал Леброн Джеймс. 20 баллов на счету Лонни Уокера. Разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук набрал 6 очков и отдал 15 результатвиных передач.

В составе столичного клуба отличился Кристапс Порзингис, набравший 27 очков. 26 баллов на свой счёт записал Кайл Кузма.

Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 130
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 27, Кузма - 26, Гэффорд - 19, Кисперт - 16, Моррис - 14, Гудвин - 8, Авдия - 7, Бил - 2, Бартон, Гибсон, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Райт, Тодд, Хатимура
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 55, Джеймс - 29, Уокер - 20, Браун - 6, Уэстбрук - 6, Ривз - 5, Брайант - 4, Шрёдер - 4, Беверли - 1, Габриэль, Джонс, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
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