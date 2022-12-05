Зоран Лукич прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» в матче с «Минском»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».



«В первую очередь хочу отметить честную спортивную самоотдачу «Минска» в сегодняшнем матче.



Что касается нашего коллектива, чувствовалась некоторая нервозность в первой половине, которая вылилась в промахи на штрафных бросках и при открытых лэй-апах. Но во второй половине группа опытных игроков нашей команды поставила всё на свои места.



Хотел дать больше времени одному из наших молодых баскетболистов, чтобы разгрузить основных игроков. К сожалению, с его выходом преимущество было растрачено.



Нас сейчас ждут два очень важных домашних матча с «Автодором» и «Енисеем», в которых необходимо брать победы. Однако боюсь, что, когда такая ответственность ляжет на некоторых игроков, можем столкнуться с проблемами», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».