Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:102.
Самым результативным игроком у «Орландо» стал немец Франц Вагнер, набравший 25 очков, шесть подборов и две передачи. Также стоит отметить итальянского форварда Паоло Банкеро, который заработал дабл-дабл, набрав 20 очков, 12 подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 34 очка, 13 подборов и пять передач. Также стоит отметить 9-го номера американца Бобби Портиса, который заработал 18 очков, 10 подборов и одну передачу (дабл-дабл).
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Банкеро - 20, Фульц - 20, Вагнер - 19, Скофилд - 8, Росс - 5, Хьюстан - 3, Бол - 2, Айзек, Бамба, Картер, Океке, Саггс, Харрис, Харрис, Хэмптон, Энтони
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 18, Холидэй - 17, Грин - 12, Мамукелашвили - 8, Коннотон - 7, Нвора - 6, Миддлтон - 5, Картер - 2, Адетокунбо, Аллен, Боучэмп, Ибака, Инглс, Лопес, Мэттьюз, Хилл
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