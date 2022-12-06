Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:102.



Самым результативным игроком у «Орландо» стал немец Франц Вагнер, набравший 25 очков, шесть подборов и две передачи. Также стоит отметить итальянского форварда Паоло Банкеро, который заработал дабл-дабл, набрав 20 очков, 12 подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 34 очка, 13 подборов и пять передач. Также стоит отметить 9-го номера американца Бобби Портиса, который заработал 18 очков, 10 подборов и одну передачу (дабл-дабл).