Результаты всех матчей НБА 6 декабря, турнирная таблица

6 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс» – 102:109

«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 117:119

«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 110:116

«Атланта Хоукс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 114:121

«Хьюстон Рокетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 132:123 ОТ

«Мемфис Гриззлиз» – «Майами Хит» – 101:93

«Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» – 130:111

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Индиана Пэйсерс» – 104:112

В последнем матче дня самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 23 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Эндрю Нембард. На его счету дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 13 передач. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который набрал 17 очков, сделал девять подборов и пять передач.