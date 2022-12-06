Результаты всех матчей НБА 6 декабря, турнирная таблица

6 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс» – 102:109
«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 117:119
«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 110:116
«Атланта Хоукс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 114:121
«Хьюстон Рокетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 132:123 ОТ
«Мемфис Гриззлиз» – «Майами Хит» – 101:93
«Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» – 130:111
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Индиана Пэйсерс» – 104:112
В последнем матче дня самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 23 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Эндрю Нембард. На его счету дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 13 передач. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который набрал 17 очков, сделал девять подборов и пять передач.
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