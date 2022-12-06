Стефен Карри рассказал, сколько бросков попал через всю площадку в вирусном ролике

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на появившееся в сети видео, на котором он якобы попадает пять из пяти бросков через всю площадку. Позже появилась информация, что ролик является монтажом.

«Это подделанное, отредактированное, обработанное компьютерной графикой видео. Никто не верит, что я попал пять бросков подряд через всю площадку? Для меня это высший комплимент, что люди поверили и были поражены этим роликом. Но мы немного повеселились над этой ситуацией. Однако если кому-то интересно, то я на самом деле попал два из пяти бросков», — приводит слова Карри NBC Sports.

Стефен Карри в этом сезоне набирает в среднем за игру 30 очков, совершает 6,6 подбора и отдаёт семь результативных передач.

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