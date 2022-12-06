Томпсон обошёл Новицки в списке лучших снайперов из-за дуги за всю историю НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон обошёл легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки в списке лучших снайперов из-за дуги за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с «Индианой Пэйсерс» (104:112) Томпсон реализовал восемь из 16 трёхочковых и поднялся в рейтинге на 13-е место. Теперь на его счету 1989 точных бросков из-за дуги, у Новицки — 1982.

После матча Клэй признался, что это достижение имеет для него большое значение.

«Я вырос на любви к этому парню, потому что он хороший снайпер. Это достижение для меня многое значит, и я не могу его просто принять как должное. Это великий игрок», — приводит слова Томпсона NBC Sports.

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