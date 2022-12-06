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Шакил О’Нил показал фото величайших игроков «Лейкерс» с распределением по уровням

Шакил О’Нил показал фото величайших игроков «Лейкерс» с распределением по уровням
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Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился с подписчиками фото, на котором изображены несколько десятков баскетболистов, когда-либо игравших в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Какие у вас мысли на этот счёт? И нет, это придумал не я», — подписал фото О’Нил.

Фото: из личного архива Шакила О'Нила

Отметим, на вершине пирамиды располагается легендарный баскетболист Коби Брайант. Сам Шакил во втором ряду.

Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился самым ценным игроком финала и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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