Шакил О’Нил показал фото величайших игроков «Лейкерс» с распределением по уровням

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился с подписчиками фото, на котором изображены несколько десятков баскетболистов, когда-либо игравших в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Какие у вас мысли на этот счёт? И нет, это придумал не я», — подписал фото О’Нил.

Фото: из личного архива Шакила О'Нила

Отметим, на вершине пирамиды располагается легендарный баскетболист Коби Брайант. Сам Шакил во втором ряду.

Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился самым ценным игроком финала и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: