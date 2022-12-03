«Заткнись и играй». Шакил О'Нил — о жалобах Руди Гобера на свист фанатов

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил раскритиковал центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера за жалобы на поведение фанатов, которые в последних матчах освистывали «волков».
«Я не ценю людей, которые освистывают нашу команду. Болельщик должен поддерживать свою команду как в трудные, так и в хорошие времена. В истории НБА нет клуба, который побеждал бы во всех матчах. Поэтому оставайтесь дома, если не собираетесь поддерживать нас в тяжёлые моменты», — цитирует слова Гобера Lakers Daily.
«Вместо того чтобы хвататься за свой телефон, как маленький ребёнок, дай людям повод порадоваться за тебя — мистера Гобера. Заткнись и просто играй. Сделай 25 подборов, девять блок-шотов. Играй так, чтобы люди перестали тебя освистывать», — прокомментировал слова Гобера О’Нил.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил в урну лимон.
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