Кузма: Леброн мешал мне раскрыться
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма признался, что во время выступлений за «Лос-Анджелес Лейкерс» ему было достаточно тяжело раскрыться и проявить себя, так как он проигрывал конкуренцию Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.
«Обмен в «Вашингтон» мне очень помог. Здесь я не сижу на скамейке позади Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Эти парни играют на моей позиции, мы с ними похожи по стилю. Поэтому, перейдя сюда, я больше не чувствую этого давления.
Мы с Брэдли Билом и Кристапсом Порзингисом не мешаем друг другу, действуя как единое целое, и показываем это в нынешнем сезоне. Мы набираем в среднем по 20 очков за игру без каких-либо трений», — сказал Кузма в интервью The Athletiс.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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