«Огромная потеря для «Лейкерс». Хэм сообщил подробности о состоянии Энтони Дэвиса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о состоянии форварда команды Энтони Дэвиса. В матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» он провёл на площадке всего восемь минут, после чего покинул её.



«В течение дня ему становилось всё хуже. У него была повышенная температура. Энтони хотел попробовать сыграть, но чувствовал себя слишком слабым. Он истощён и обезвожен. Очевидно, это огромная потеря, учитывая то, как он выступал в последнее время», — приводит слова Хэма ESPN US.



Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Кливленду» со счётом 102:116. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 43 очка.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: