«Разве вам не стыдно?» Эксперт привёл в пример Леброну и Дэвису статистику Майкла Джордана
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание звёздных игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на количество проведённых в сезоне матчей легендарного Майкла Джордана.
«Эй, Энтони и Леброн: а вы бы поверили, что Майкл Джордан сыграл все 82 матча девять раз? Бывало также, когда он сыграл 81 матч в одном сезоне и 80 — в другом. Разве это не вызывает у вас, ребята, чувство стыда? Может быть, даже чувствуете себя немного слабоватыми?» – написал Бэйлесс.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
Недавно Бэйлесс раскритиковал Леброна и Расселла Уэстбрука за их поступок в отношении товарища по команде Остина Ривза.
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