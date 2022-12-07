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«Разве вам не стыдно?» Эксперт привёл в пример Леброну и Дэвису статистику Майкла Джордана

«Разве вам не стыдно?» Эксперт привёл в пример Леброну и Дэвису статистику Майкла Джордана
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание звёздных игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на количество проведённых в сезоне матчей легендарного Майкла Джордана.

«Эй, Энтони и Леброн: а вы бы поверили, что Майкл Джордан сыграл все 82 матча девять раз? Бывало также, когда он сыграл 81 матч в одном сезоне и 80 — в другом. Разве это не вызывает у вас, ребята, чувство стыда? Может быть, даже чувствуете себя немного слабоватыми?» – написал Бэйлесс.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

Недавно Бэйлесс раскритиковал Леброна и Расселла Уэстбрука за их поступок в отношении товарища по команде Остина Ривза.

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