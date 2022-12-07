Леброн высказался о Дэвисе после его ухода с площадки в матче «Лейкерс» — «Кавальерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Энтони Дэвисе, который был вынужден покинуть площадку во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Кливленд Кавальерс». Как рассказал позже главный тренер «озёрников» Дарвин Хэм, Дэвис почувствовал недомогание.



«Безусловно, это очень сложный вызов. Нам недостаёт его физических параметров. Когда теряешь игрока с такими данными, его просто невозможно заменить», – сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Кливленду» со счётом 102:116. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 43 очка. Дэвис провёл на паркете восемь минут, успев набрать одно очко.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: