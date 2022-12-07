Экс-игрок «Химок» Грег Монро перебрался в чемпионат Китая

Экс-игрок «Химок» Грег Монро продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает RealGM. Монро подписал контракт с командой «Шаньси Лунгс», выступающей в китайском первенстве.



В прошлом сезоне Монро принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в таких командах, как «Милуоки Бакс», Миннесота Тимбервулвз", «Юта Джаз» и «Вашингтон Уизардс». Со всеми коллективами Монро подписывал краткосрочные соглашения и так и не смог закрепиться в составе одного из клубов.



Ранее Монро выступал в России. Монро подписал контракт с подмосковными «Химками» летом 2020 года. Это был его второй клуб в европейской карьере, ранее он выступал в мюнхенской «Баварии». В начале 2021 года подмосковный клуб расстался с баскетболистом.