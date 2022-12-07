Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА в матче с «Астаной»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (81:59).



«В первую очередь, я должен отметить отличную игру «Астаны» — даже со всеми проблемами, они дали бой «Зениту», сегодня 35 минут показывали очень хороший баскетбол. Что касается нас, то три четверти просто спали, видимо, решив, что можно выиграть малой кровью. В конце стали показывать то, что должны были с самого начала», — приводит слова Карасёва официальный сайт ЕДиной лиги ВТБ.



Следующий матч МБА проведёт 12 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты красноярского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома с саратовским «Автодором». Встреча состоится 13 декабря.