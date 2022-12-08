Лукич: «Автодор» времён нашего первого матча и сейчас — это два разных коллектива

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей игры с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.
«Автодор» времён нашего первого матча и сейчас – это два разных коллектива. С приходом нескольких качественных легионеров уровень их баскетбола значительно повысился, а в игре уже видны идея и фирменный почерк их нового главного тренера Дарко Руссо. Неслучайно в предыдущем матче они обыграли МБА.
Для нас это означает, что необходимо максимально сконцентрироваться на деталях, поскольку даже мельчайшие детали могут сыграть решающую роль в нашей встрече.
Матч с «Автодором» станет уже третьим за последние семь дней. Тем не менее я сказал ребятам, что и против Саратова, и в воскресной игре с «Енисеем» нам надо выжать из себя всю энергию и добиться побед», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.
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