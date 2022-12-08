Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джо Байден: только что говорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности и летит домой

Джо Байден: только что говорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности и летит домой
Комментарии

Президент США Джо Байден высказался по поводу состояния американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую сегодня обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Только что говорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности и летит домой», — написал Байден в своих социальных сетях.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Сама баскетболистка позже признала вину и заявила, что взяла картриджи с наркотическим веществом по ошибке.

В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022