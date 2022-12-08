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Кармело Энтони прокомментировал обмен Грайнер на россиянина Бута

Кармело Энтони прокомментировал обмен Грайнер на россиянина Бута
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Легендарный форвард Кармело Энтони разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал комментарий по поводу обмена соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.

«Бриттни Грайнер возвращается домой! Потрясающая новость», — написал Энтони.

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Бут по версии американской стороны занимался торговлей оружием, за что получил наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:

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