Жена Бриттни Грайнер высказалась о её освобождении из российской тюрьмы

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о её обмене на россиянина Виктора Бута. Он произошёл сегодня, 8 декабря.
«Последние девять месяцев вы все были так вовлечены в один из самых мрачных моментов в моей жизни, и поэтому сегодня, находясь здесь, я переполнена эмоциями. Ну а самая важная эмоция, которую я сейчас испытываю, — это искренняя благодарность президенту Байдену и всей его администрации.
Сегодня моя семья вновь стала целой. Но, как вы все знаете, существует так много других семей, которые не являются целыми. С радостью выступлю от имени Бриттни и скажу, что Бриттни и я будем по-прежнему привержены работе по возвращению домой каждого американца, включая Пола Уилана, мысли о котором сегодня в наших сердцах, когда мы празднуем возвращение Бриттни домой. Мы понимаем, что до сих пор вокруг есть люди, которые переживают то же, что и я последние девять месяцев», — приводит слова Шерель Fox News.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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