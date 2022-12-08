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Комиссар НБА отреагировал на обмен Бриттни Грайнер

Комиссар НБА отреагировал на обмен Бриттни Грайнер
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Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал состоявшийся обмен, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — Виктор Бут.

«Бриттни пришлось пережить невообразимую ситуацию, и мы очень рады, что она вернётся домой к семье и друзьям. Мы благодарны членам НБА и женской НБА за то, что тони старались всеми силами привлекать внимание к несправедливым обстоятельствам дела Бриттни», — приводит слова Адама Сильвера Yahoo Sports.

Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ — её задержали в Шереметьево. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием.

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