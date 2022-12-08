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ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута
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Сегодня, 8 декабря, произошёл обмен заключёнными, по итогам которого в США из Российской Федерации вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — бизнесмен Виктор Бут. Не так давно пресс-служба ФСБ показала кадры, на которых демонстрируется обмен.

Кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

Напомним, Грайнер задержаои в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у американской спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, Виктор осуществлял незаконную торговлю оружием. Россиянин вину не признал.

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