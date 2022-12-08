Гомельский обозначил позицию по сильнейшему центровому эпохи 90-х и первой половины 2000-х

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу сильнейшего центрового эпохи 90-х и первой половины 2000-х годов.



«Согласны ли со мной, что Шакил О’Нил был сильнейшим центровым своей эпохи (90-е — первая половина 2000-х)? На пике формы Шака никто в мире не остановил бы», — спросили у Гомельского.



«Согласен», — ответил Владимир.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: