Гомельский обозначил позицию по сильнейшему центровому эпохи 90-х и первой половины 2000-х

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу сильнейшего центрового эпохи 90-х и первой половины 2000-х годов.
«Согласны ли со мной, что Шакил О’Нил был сильнейшим центровым своей эпохи (90-е — первая половина 2000-х)? На пике формы Шака никто в мире не остановил бы», — спросили у Гомельского.
«Согласен», — ответил Владимир.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
- 9 декабря 2022
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:58
-
23:40
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:18
-
19:44
-
19:15
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:32
-
17:26
-
17:10
-
17:00
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
15:51
-
15:42
-
14:54
-
14:49
-
13:32
-
11:57
-
11:31
-
10:17