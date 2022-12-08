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«Фенербахче» разгромил «Альбу» в 12-м туре Евролиги

«Фенербахче» разгромил «Альбу» в 12-м туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 104:75.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Карсен Эдвардс и Марко Гудурич, набравшие по 13 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Тони Джекири.

В составе «Альбы» 15 очков набрал Джалин Смит. По 12 баллов на счету Маодо Ло и Бена Ламмерса.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет с греческим «Олимпиакосом» на выезде. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 20:45 мск. «Альба» в 13-м туре регулярного чемпионата встретится с «Виртусом». Матч пройдёт в Болонье 14 декабря, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
75 : 104
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба: Смит - 15, Ламмерс - 12, Ло - 12, Тиман - 10, Делов - 7, Зусман - 6, Сикма - 6, Ветцель - 5, Шнайдер - 2, Блатт, Рапик, Шульте
Фенербахче: Гудурич - 13, Эдвардс - 13, Мотли - 11, Бирсен - 10, Букер - 10, Джекири - 10, Калатес - 10, Хэйс - 10, Махмутоглу - 8, Акпинар - 5, Хазер - 4, Биберович
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