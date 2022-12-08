«Фенербахче» разгромил «Альбу» в 12-м туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 104:75.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Карсен Эдвардс и Марко Гудурич, набравшие по 13 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Тони Джекири.



В составе «Альбы» 15 очков набрал Джалин Смит. По 12 баллов на счету Маодо Ло и Бена Ламмерса.



В следующем туре «Фенербахче» сыграет с греческим «Олимпиакосом» на выезде. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 20:45 мск. «Альба» в 13-м туре регулярного чемпионата встретится с «Виртусом». Матч пройдёт в Болонье 14 декабря, начало — в 22:30 мск.