«Реал» в овертайме проиграл «Монако» в Евролиге

Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. 19 баллов на счету Джордана Лойда.



В составе «Реала» 24 очка набрал Джанан Муса. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Уолтер Тавареш.



В следующем туре «Реал» сыграет с немецкой «Баварией» на выезде. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 22:30 мск. «Монако» в 13-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Монако 14 декабря, начало — в 21:00 мск.