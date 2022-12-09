«Реал» в овертайме проиграл «Монако» в Евролиге
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Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. 19 баллов на счету Джордана Лойда.
В составе «Реала» 24 очка набрал Джанан Муса. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Уолтер Тавареш.
В следующем туре «Реал» сыграет с немецкой «Баварией» на выезде. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 22:30 мск. «Монако» в 13-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Монако 14 декабря, начало — в 21:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 95
ОТ
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Муса - 24, Тавареш - 17, Льюль - 12, Ябуселе - 12, Абальде - 11, Пуарье - 8, Козёр - 4, Корнели - 3, Родригес - 3, Ндиайе, Уильямс-Госс, Хезонья
Монако: Джеймс - 28, Лойд - 19, Диалло - 12, Окобо - 9, Мотеюнас - 8, Блоссомгейм - 7, Холл - 6, Браун - 4, Уаттара - 2, Макунду, Морман, Стразель
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