Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» в овертайме проиграл «Монако» в Евролиге

«Реал» в овертайме проиграл «Монако» в Евролиге
Комментарии

Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. 19 баллов на счету Джордана Лойда.

В составе «Реала» 24 очка набрал Джанан Муса. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Уолтер Тавареш.

В следующем туре «Реал» сыграет с немецкой «Баварией» на выезде. Встреча состоится 13 декабря, начало — в 22:30 мск. «Монако» в 13-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Монако 14 декабря, начало — в 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 95
ОТ
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Муса - 24, Тавареш - 17, Льюль - 12, Ябуселе - 12, Абальде - 11, Пуарье - 8, Козёр - 4, Корнели - 3, Родригес - 3, Ндиайе, Уильямс-Госс, Хезонья
Монако: Джеймс - 28, Лойд - 19, Диалло - 12, Окобо - 9, Мотеюнас - 8, Блоссомгейм - 7, Холл - 6, Браун - 4, Уаттара - 2, Макунду, Морман, Стразель
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022