Результаты всех матчей НБА 9 декабря, турнирная таблица
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9 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Майами Хит» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 115:110
«Сан-Антонио Спёрс» – «Хьюстон Рокетс» – 118:109
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 120:121
«Майами» прервал неудачную полосу из двух поражений кряду и смог наконец-то победить. А вот «Клипперс» проиграли уже во второй раз подряд.
«Сан-Антонио» не знал побед вообще 11 матчей подряд, но теперь команде удалось прервать эту серию.
«Портленд» одержал третью победу подряд, а у «Денвера» теперь два проигрыша кряду.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА.
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