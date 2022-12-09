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Чарльз Баркли: «Буллз» пора расформировать

Чарльз Баркли: «Буллз» пора расформировать
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Бывшая звезда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли считает, что «Чикаго Буллз» должны заняться перестройкой команды в самое ближайшее время.

«Пришло время расформировать «Буллз». Распустите эту команду, уже пора. Раз у вас есть хорошие игроки, но вы выступаете плохо, то пора начинать перестройку. Вы уже сильно отстаёте. Взгляните на «Селтикс» и «Бакс», они на другом уровне по сравнению с Восточной конференцией», — заявил Баркли в эфире радио.

В нынешнем сезоне «Чикаго» сыграли в 24 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых одержали 10 побед и потерпели 14 поражений.

Команда располагается на 12-м месте в Восточной конференции. Следующий матч «Буллз» проведут на своей площадке с «Даллас Маверикс» 11 декабря.

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