Чарльз Баркли: «Буллз» пора расформировать

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли считает, что «Чикаго Буллз» должны заняться перестройкой команды в самое ближайшее время.



«Пришло время расформировать «Буллз». Распустите эту команду, уже пора. Раз у вас есть хорошие игроки, но вы выступаете плохо, то пора начинать перестройку. Вы уже сильно отстаёте. Взгляните на «Селтикс» и «Бакс», они на другом уровне по сравнению с Восточной конференцией», — заявил Баркли в эфире радио.



В нынешнем сезоне «Чикаго» сыграли в 24 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых одержали 10 побед и потерпели 14 поражений.



Команда располагается на 12-м месте в Восточной конференции. Следующий матч «Буллз» проведут на своей площадке с «Даллас Маверикс» 11 декабря.