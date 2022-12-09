ЦСКА разгромил «Минск» и одержал 15-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромил «Минск». Игра прошла на «Минск-Арене» и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 101:66. Для ЦСКА это уже 15-я победа подряд в чемпионате.
Самым результативным игроком матча в составе «Минска» стал Даниил Коско, который записал на свой счёт 18 очков. Его партнёр по команде Владислав Близнюк набрал 12 очков.
В составе победителей самым результативным игроком стал Никита Курбанов, набравший 15 очков. Иван Ухов отметился 13 очками.
ЦСКА продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. В следующем туре армейцы сыграют с «Самарой».
«Минск» располагается на последнем, 12-м месте, в активе команды всего одна победа. 13 декабря минчане сыграют с «Пармой».
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