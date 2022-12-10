Уэстбрук стал вторым игроком в истории «Лейкерс», оформившим трипл-дабл со скамейки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории франшизы, кто смог оформить трипл-дабл после выхода со скамейки запасных.

Сегодня, 10 декабря, в матче с «Филадельфией Сиксерс» (122:133 ОТ) Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 11 подборов и отдал столько же результативных передач за 36 минут и 15 секунд, проведённых на площадке. Ранее подобное удавалось сделать только легендарному американскому баскетболисту Мэджику Джонсону — 14 февраля 1996 года в матче с «Атлантой Хоукс».

На данный момент калифорнийский клуб занимает 13-е место в таблице Западной конференции. На счету «озёрников» десять побед при 15 поражениях. Следующий матч «Лейкерс» проведут на выезде с «Детройт Пистонс».

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