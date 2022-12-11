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Анзулович: в матче с УНИКСом у нас было всего 11 потерь — наш наилучший результат в сезоне

Анзулович: в матче с УНИКСом у нас было всего 11 потерь — наш наилучший результат в сезоне
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Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

Наставник признался, что ему понравилась игра команды в прошлой встрече с УНИКСом (79:89), и выделил факторы, за счёт которых можно будет добиться успеха в предстоящем матче.

«Естественно, мы ожидаем ещё одну сложную игру. С Нижним у нас всегда получаются очень сложные, равные игры. Мы специально к ним готовимся. Проанализировали игру с УНИКСом. Могу сказать, что эта игра впечатлила меня больше всего, у нас было всего 11 потерь — наш наилучший результат в сезоне. Поэтому контроль мяча, контроль ритма будут очень важными факторами в грядущей игре для того, чтобы одержать победу. Это то, что я хочу видеть от команды», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Матч «Пари Нижний Новгород» — «Енисей» состоится сегодня, 11 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. На данный момент нижегородский клуб располагается на шестой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Енисея занимает 10-е место.

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