Инсайдер: «Лейкерс» заинтересованы в приобретении двух игроков «Чикаго»

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в приобретении форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана и центрового Николы Вучевича.

«Согласно источникам в НБА, «Лейкерс» заинтересованы как в Вучевиче, так и в Дерозане. Если «Лос-Анджелес» готов отдать два выбора в первом раунде драфта (2027 и 2029 годов), а также Расселла Уэстбрука в качестве кандидата на выкуп, то «Буллз» могут оказаться в более выгодном положении в лотерее драфта в июне», — написал Пинкус в своей статье для Bleacher Report.

На данный момент калифорнийский клуб располагается на 13-й строчке в таблице Западной конференции. «Чикаго» идёт на 11-м месте Востока.

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