Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: «Лейкерс» заинтересованы в приобретении двух игроков «Чикаго»

Инсайдер: «Лейкерс» заинтересованы в приобретении двух игроков «Чикаго»
Комментарии

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в приобретении форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана и центрового Николы Вучевича.

«Согласно источникам в НБА, «Лейкерс» заинтересованы как в Вучевиче, так и в Дерозане. Если «Лос-Анджелес» готов отдать два выбора в первом раунде драфта (2027 и 2029 годов), а также Расселла Уэстбрука в качестве кандидата на выкуп, то «Буллз» могут оказаться в более выгодном положении в лотерее драфта в июне», — написал Пинкус в своей статье для Bleacher Report.

На данный момент калифорнийский клуб располагается на 13-й строчке в таблице Западной конференции. «Чикаго» идёт на 11-м месте Востока.

Новость по теме
Уэстбрук стал вторым игроком в истории «Лейкерс», оформившим трипл-дабл со скамейки

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022