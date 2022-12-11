Перкинс обвинил Тейтума и наставника «Бостона» в поражении от «Голден Стэйт»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал игру «Бостон Селтикс» и, в частности, действия лидера команды Джейсона Тейтума в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:123). Также он остался недоволен решениями тренера «кельтов» Джо Маццуллы.

«Впервые я по-настоящему разочаровался игрой «Селтикс», и всё начинается с Джо Маццуллы. Я не люблю показывать пальцем, но его план на игру был ужасен. Я не понимал, почему нет бросков, зачем нужны все эти подходы к Стефу (Карри) и Клэю (Томпсону) в пик-н-роллах. Я ни капли не понимал этого… Эта команда вышла в финал, поэтому мы должны видеть гибкость её игры. Мы должны понять, какой будет тренерская стратегия, когда наступит плей-офф.



Джейлен Браун показал себя с лучшей стороны. Что касается Джейсона Тейтума… Вот угадайте, что начинает делать Яннис Адетокунбо, когда испытывает проблемы с броском? Он старается помочь в черновой работе, борется, прыгает под кольцом и делает по 15-20 подборов с 4-5 блок-шотами. Есть разные способы выйти на площадку, чтобы повлиять на игру и добиться победы. Тейтум выглядел испуганным, он говорил о том, что страдал бессонницей после финала прошлого сезона. Похоже, он снова не сможет нормально спать до следующего матча с «воинами», — сказал Перкинс для NBC Sports.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.