34 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107.



Лидером по результативности в этой игре стал 32-летний защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 34 очка и сделавший пять подборов и две передачи. Также стоит отметить знаменитого разыгрывающего хозяев Стефена Карри, который набрал 32 очка, сделал пять подборов и 7 передач. В составе «Селтикс» наибольшее количество очков набрал американский лёгкий форвард Джейлен Браун – 31 очко, девять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума (18 очков, 6 подборов и 2 передачи).