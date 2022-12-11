34 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:107.
Лидером по результативности в этой игре стал 32-летний защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 34 очка и сделавший пять подборов и две передачи. Также стоит отметить знаменитого разыгрывающего хозяев Стефена Карри, который набрал 32 очка, сделал пять подборов и 7 передач. В составе «Селтикс» наибольшее количество очков набрал американский лёгкий форвард Джейлен Браун – 31 очко, девять подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума (18 очков, 6 подборов и 2 передачи).
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 34, Карри - 32, Пул - 20, Куминга - 14, Грин - 11, Луни - 7, Дивинченцо - 3, Муди - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Лэмб, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 18, Брогдон - 16, Гриффин - 13, Смарт - 13, Уайт - 6, Уильямс - 4, Притчард - 3, Хозер - 3, Вонле, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Уильямс, Хорфорд
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