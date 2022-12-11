Стив Керр назвал ключевой фактор победы «Голден Стэйт» над «Бостоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что уверенная игра 20-летнего форварда Жонатана Куминги стала ключевым фактором в победе над «Бостон Селтикс» (123:107).
Куминга набрал в этой игре 14 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи.
«Атлетизм, габариты и мощь Куминги позволяют выпускать его со скамейки против Брауна или Тейтума. Он умеет быстро переключиться от нападения к защите и остановить игрока, будь то те двое, которых я только что упомянул, или Маркус Смарт и Малкольм Брогдон. Это те парни, кто умеет атаковать. Поэтому Джей Кей действительно помог укрепить нашу защиту и стал ещё одним оружием, которое мы можем использовать против лучших игроков соперника», — приводит слова Керра Clutch Points.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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