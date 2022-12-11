Стефен Карри восхитился игрой 20-летнего форварда в победном матче с «Бостоном»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высоко оценил действия в обороне 20-летнего форварда команды Жонатана Куминги в победном матче с «Бостон Селтикс» (123:107).
Куминга набрал в этой игре 14 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи.
«Меня больше всего поразил его фокус на защите, энергия на площадке и умение останавливать игроков, используя свой атлетизм и талант, данный богом», — цитирует Карри Yahoo Sports.
Карри отметил, что Куминга обрёл большую уверенность в системе «Уорриорз» и получает за это вознаграждение.
«Думаю, Жонатан в какой-то момент переключил тумблер. Тренер доверился Куминге, выпустив его на площадку, и он показал, что может хорошо влиять на ход игры и ему можно доверять. Даже в таком матче, как сегодня. Ведь он не получил ни минуты игрового времени в финале прошлого сезона против этой команды. Сегодня он был на своём месте, и вы могли это почувствовать», — добавил Карри.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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