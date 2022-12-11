Гомельский рассказал, почему ЦСКА не выигрывал еврокубки в советское время с 70-х годов

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, почему ЦСКА не выигрывал еврокубки в советское время, начиная с 1971 года.

«В половине розыгрышей Кубка Чемпионов (КЕЧ) чемпионы СССР (ЦСКА и «Спартак») не участвовали. Госкомспорт не позволял базовым клубам сборной СССР играть в европейских клубных турнирах в годы проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это было сделано в «интересах сборной команды». Второй причиной назову тот факт, что в составах сильнейших клубов Испании, Израиля и Италии уже играли очень сильные американцы. То есть по составу ЦСКА не был сильнее этих клубов. А ещё политические решения советского руководства. То в Испанию не пускали играть (лидер Испании — Франко), то в Израиль не пускали (страна-агрессор). Матчи с клубами из этих стран либо проводились на нейтральных площадках, либо нашим клубам засчитывались поражения», — написал Гомельский на своём сайте.