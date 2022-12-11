Гомельский рассказал, почему ЦСКА не выигрывал еврокубки в советское время с 70-х годов

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, почему ЦСКА не выигрывал еврокубки в советское время, начиная с 1971 года.
«В половине розыгрышей Кубка Чемпионов (КЕЧ) чемпионы СССР (ЦСКА и «Спартак») не участвовали. Госкомспорт не позволял базовым клубам сборной СССР играть в европейских клубных турнирах в годы проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это было сделано в «интересах сборной команды». Второй причиной назову тот факт, что в составах сильнейших клубов Испании, Израиля и Италии уже играли очень сильные американцы. То есть по составу ЦСКА не был сильнее этих клубов. А ещё политические решения советского руководства. То в Испанию не пускали играть (лидер Испании — Франко), то в Израиль не пускали (страна-агрессор). Матчи с клубами из этих стран либо проводились на нейтральных площадках, либо нашим клубам засчитывались поражения», — написал Гомельский на своём сайте.
- 11 декабря 2022
-
19:18
-
18:37
-
18:16
-
18:13
-
18:00
-
17:05
-
15:57
-
15:34
-
15:18
-
14:44
-
14:21
-
14:09
-
13:08
-
12:49
-
12:37
-
12:15
-
11:28
-
10:51
-
10:41
-
10:08
-
09:14
-
08:36
-
07:22
-
07:02
-
03:46
- 10 декабря 2022
-
23:05
-
20:11
-
18:09
-
16:54
-
16:18
-
15:58
-
15:39
-
14:41
-
14:21
-
14:07