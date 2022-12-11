Дрэймонд Грин рассказал, что нужно делать, чтобы играть, как он

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, каким правилам нужно следовать, чтобы играть так же, как он.
«Первое, на что им стоило бы обратить внимание — обучение. Я считаю, что всегда нужно повышать свой баскетбольный IQ. Это то, что я считаю своим атрибутом номер один. Помимо постоянного обучения у игроков должна быть неугасаемая воля и желание побеждать. Говоря о величии, все думают: «Ты должен быть величайшим игроком всех времён.
Это немного не так. Мне не нужно быть в топ-5 по всем показателям. Мне нужно быть настолько великим, насколько я могу быть в своей роли. Так что я всегда сосредоточен только на этом: делать всё, что в моих силах, чтобы помогать команде победить, и позволять остальным игрокам проявить себя», — приводит слова Грина Fadeaway World.
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