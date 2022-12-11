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Дрэймонд Грин рассказал, что нужно делать, чтобы играть, как он

Дрэймонд Грин рассказал, что нужно делать, чтобы играть, как он
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Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, каким правилам нужно следовать, чтобы играть так же, как он.

«Первое, на что им стоило бы обратить внимание — обучение. Я считаю, что всегда нужно повышать свой баскетбольный IQ. Это то, что я считаю своим атрибутом номер один. Помимо постоянного обучения у игроков должна быть неугасаемая воля и желание побеждать. Говоря о величии, все думают: «Ты должен быть величайшим игроком всех времён.

Это немного не так. Мне не нужно быть в топ-5 по всем показателям. Мне нужно быть настолько великим, насколько я могу быть в своей роли. Так что я всегда сосредоточен только на этом: делать всё, что в моих силах, чтобы помогать команде победить, и позволять остальным игрокам проявить себя», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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