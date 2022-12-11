«Ждал этого четыре года». Уолл рассказал о матче с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл дал комментарий по поводу гостевой встречи с «Вашингтон Уизардс» (114:107).
Напомним, Уолл провёл большую часть карьеры в «Уизардс».
«Я ждал этого четыре года. В первый раз я был обменян, вернулся сюда с «Хьюстоном», но был ковид, поэтому болельщиков не было. Прошлый сезон я пропустил.
Я рад, что у меня появилась возможность почувствовать эту любовь, которая, как по мне, заслужена. Благодарен за эту возможность и думаю, что болельщики выразили мне своё уважение», — приводит слова Уолла ESPN.
Напомним, прошлый сезон Уолл, тогда выступавший за «Хьюстон Рокетс», пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора
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