Шрёдер рассказал, когда Леброн собирается завершить карьеру

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер рассказал, что лидер команды Леброн Джеймс планирует провести ещё пять-семь сезонов перед тем, как завершить карьеру.

«Леброн рассказал мне, что хочет отыграть ещё пять-семь сезонов и завершить карьеру в 45 лет», — приводит слова Шрёдера Laikers Daily.

На данный момент Леброну Джеймсу 37 лет. Он проводит в НБА свой 20-й сезон. В этом году форвард набирает 26,2 очка, 8,5 подбора, 6,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Ранее Джеймс отреагировал на смерть Пола Сайласа, который руководил «Кливленд Кавальерс» в первые годы звёздного форварда в НБА.

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