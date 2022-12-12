Генеральный секретарь ФИБА: у сборной России может быть шанс попасть на ОИ

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис оценил вероятность попадания сборных России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года.
«Думаю, что даже с точки зрения баскетбола это уже всё же поздно. Как вы знаете, в соответствии с нынешними правилами квалификации Беларусь уже не сможет отобраться на Олимпиаду в Париже в 2024 году — ни мужская сборная, ни женская. То же самое касается женской сборной России, потому что Евробаскет начнётся уже в следующем году, а национальная команда не участвует в квалификации к этому турниру.
Судьба мужской сборной зависит от того, будет ли снята дисквалификация с российской команды. Если она будет снята до лета 2023 года, тогда у сборной России будет возможность всё же попасть в предквалификационный раунд на Олимпиаду — в зависимости от результатов и рейтинга.
Мы будем ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета, с которым у нас весной будет встреча. После этого мы поймём свои следующие шаги. Прямо сейчас центральное бюро ФИБА соблюдает статус-кво, у федерации такая позиция», — приводит слова Загклиса телеграм-канал «Перехват».
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