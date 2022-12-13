Спортивный агент рассказал о росте цен на российских игроков за последние полгода

Спортивный агент Станислав Рыжов рассказал о том, что за последние полгода цена на российских игроков МБА и «Локомотива-Кубань» выросла в два раза.

«Цена на молодых игроков МБА и «Локомотива-Кубань» за последние полгода выросла в два раза. Это примерно, конечно. Потому что кто-то мог подорожать и в три раза, а некоторые никогда не поднимутся в цене, к сожалению.



Менеджмент клубов, вкладывая в молодых игроков, не оставляет их с краткосрочными контрактами. Поэтому баскетболистам, скорее всего, нужно тоже своим командам что-то вернуть, поиграть несколько лет, а уже потом идти наверх. Но если бы те же Мартюк, Касаткин, Лопатин оказались свободными агентами, то коэффициент их стоимости был бы значительно выше», — приводит слова Рыжова пресс-служба Единой лиги ВТБ