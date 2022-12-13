Райкович высказался о предстоящей встрече с «Самарой»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с «Самарой».

«Самара» в этом году показывает хороший баскетбол, и на самом старте регулярного чемпионата у нас была непростая игра.



Мы должны здорово обороняться, чтобы сдерживать их основные угрозы в нападении», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Встреча состоится в Москве сегодня, 13 декабря. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место, а «Самара» – седьмое.

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