Дончич повторил клубный рекорд «Далласа», набирая минимум 20 очков в 34 матчах подряд

Звёздный разыгрывающий сборной Словении и «Даллас Маверикс» Лука Дончич в очередном матче регулярного чемпионата НБА повторил клубный рекорд.



Дончич набрал 38 очков в последнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:114). Таким образом, Дончич набирает минимум 20 очков уже в 34 матчах регулярного чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда, который в сезоне-1983/1984 установил Марк Агуайр.



Свою рекордную серию Лука Дончич начал ещё 25 марта по ходу прошлого сезона.



В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8,8 результативной передачи.



«Даллас Маверикс» располагается на восьмом месте в Западной конференции.