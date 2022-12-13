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Дончич повторил клубный рекорд «Далласа», набирая минимум 20 очков в 34 матчах подряд

Дончич повторил клубный рекорд «Далласа», набирая минимум 20 очков в 34 матчах подряд
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Звёздный разыгрывающий сборной Словении и «Даллас Маверикс» Лука Дончич в очередном матче регулярного чемпионата НБА повторил клубный рекорд.

Дончич набрал 38 очков в последнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:114). Таким образом, Дончич набирает минимум 20 очков уже в 34 матчах регулярного чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда, который в сезоне-1983/1984 установил Марк Агуайр.

Свою рекордную серию Лука Дончич начал ещё 25 марта по ходу прошлого сезона.

В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8,8 результативной передачи.

«Даллас Маверикс» располагается на восьмом месте в Западной конференции.

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