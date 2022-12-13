ЦСКА обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ, Швед оформил дабл-дабл
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Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:82.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач оформил Алексей Швед. 15 баллов на счету Ливио Жан-Шарля.
В составе «Самары» 19 очков набрал Малкольм Томас. По 12 баллов на свой счёт записали Антон Карданахишвили и Кей Си Риверс.
Следующий матч ЦСКА проведёт 16 декабря в Москве. Соперниками армейцев будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Самара» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится также 16 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 декабря 2022, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
95 : 82
Самара
Самара, Россия
ЦСКА: Уэйр - 27, Швед - 20, Жан-Шарль - 15, Мур - 11, Давидовац - 9, Руженцев - 5, Астапкович - 4, Курбанов - 4, Десятников, Карпенко, Комолов, Ухов
Самара: Томас - 19, Карданахишвили - 12, Риверс - 12, Гафуров - 8, Найт - 8, Умрихин - 8, Эннис - 5, Зверев - 4, Риз - 3, Теодор - 3, Барашков, Пичкуров
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