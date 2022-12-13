Базаревич прокомментировал поражение «Самары» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:95).



«Как мы и говорили перед игрой: чтобы иметь больше шансов — нужно быть лучше готовыми. ЦСКА, да ещё и на его площадке, можно поймать только на его не очень хорошем состоянии и самим подготовившись хоть к каким-то сюрпризам. С этим было сложновато, у нас сама игра ещё недоустаканенная: травмы, новая команда, много не очень опытных ребят… Поэтому какие-то вещи сегодня были неплохими, какие-то были плохими.



Мы сопротивлялись, ЦСКА местами нам что-то позволял — но в третьей четверти соперник просто попал с очень хорошим процентом. Это частично наши ошибки, частично — мастерство игроков ЦСКА: Швед забил, Уйэр пришёл, бросил — попал… И как будто бы и разница была не такой большой, но не было ощущения, что мы сейчас ещё прибавим — и достанем.



Мне бы хотелось видеть больше страсти в действиях своих игроков», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт самарской команды.