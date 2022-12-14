Игроки МБА провели фотосессию в московском метро
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Игроки мужской и женской команд МБА провели фотосессию на станции Мнёвники в Москве.
«Московский метрополитен — один из символов столицы. Станция «Мнёвники» появилась на карте метро недавно, но сразу стала близка нашему клубу. Во-первых, она находится в относительной близости с домашней ареной команд МБА — Баскет Холл Москва. Во-вторых, станция оформлена в клубных красно-белых цветах. В-третьих, эту станцию проектировала и строила компания «Мосинжпроект» — генеральный спонсор клуба», — сообщает пресс-служба команды.
Права на видео принадлежат ПБК МБА. Видео доступно на YouTube-канале ПБК МБА.
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