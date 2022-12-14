О’Нил: я фанат Энтони Дэвиса и буду продолжать поддерживать его, но он не бигмэн

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил высказался по поводу игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Энтони Дэвис не большой человек, он силовой форвард. Если мы объединим понятия «бигмэн» и «тяжёлый форвард», мы можем вести этот спор весь день, каждый день. Он играет отлично. Я не критикую его.

В какой-то момент его карьеры, когда он был в «Нью-Орлеане», мы говорили, что через два года он станет лучшим игроком лиги. У него было много травм. Но посмотрите, они играют хорошо. В первый год он приехал в Лос-Анджелес, сделал то, что должен был сделать. Они выиграли чемпионат. А когда вы живёте в Лос-Анджелесе, мы ожидаем именно этого. Мы ожидаем чемпионства.



Так что сейчас он играет хорошо. Сейчас он набирает очки. Надеюсь, они попадут в плей-офф, и у них будет шанс. Но я фанат Энтони Дэвиса и буду продолжать поддерживать его», — приводит слова О'Нила Yahoo! Sports.