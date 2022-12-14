Лиллард: всегда говорил, что хочу быть лучшим

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу рекорда клуба по очкам за карьеру.
Лиллард набрал суммарно 17 934 очка в регулярном чемпионате НБА. Рекордсменом франшизы является Клайд Дрекслер, на счету которого 18 040 очков.
«Думаю, все знают, что я всегда говорил, что хочу быть лучшим, быть тем парнем, о котором будут говорить и вспоминать.
Очевидно, что набирать очки — это ещё не всё, но, когда вы начинаете набирать такие цифры, это очень важно. Тем более мы говорим о Клайде Дрекслере. Любой, кто знает историю НБА, будет уважать такое достижение.
Быть частью одной организации так долго, иметь возможность поддерживать такой уровень успеха и ставить такие рекорды – это очень много значит для нас. Как только это произойдёт, то я сделаю важный шаг в том, чтобы продвинуться ещё больше. Это большое достижение», — приводит слова Лилларда сайт НБА.
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