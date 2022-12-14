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Кущенко: ещё в прошлом году обсуждали с людьми из Дубая вступление их команды в Лигу ВТБ

Кущенко: ещё в прошлом году обсуждали с людьми из Дубая вступление их команды в Лигу ВТБ
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство турнира вело переговоры с командами из Дубая о вступлении в Лигу.

«В прошлом году у нас была встреча с людьми из Дубая. План состоял в том, чтобы команда из Дубая начала играть в Лиге ВТБ, что было бы нелегко с точки зрения логистики. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры с Евролигой, но отмечу, что первые переговоры у Лиги ВТБ были ещё в прошлом году», — приводит слова Сергея Кущенко Mozzart Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ принимают участие 12 команд, 10 из которых — из России, одна из Беларуси и одна из Казахстана. Среди этих 12 команд есть два новичка — московская МБА и «Самара» из одноимённого города.

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