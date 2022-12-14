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Семикратный мистер Олимпия Фил Хит назвал двух любимых баскетболистов

Семикратный мистер Олимпия Фил Хит назвал двух любимых баскетболистов
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Семикратный обладатель титула мистер Олимпия, звёздный американский бодибилдер Фил Хит, в юности увлекавшийся баскетболом, высказался о любимых игроках.

«Джордан, он лучший. Я видел, как он играл за «Сиэтл Суперсоникс», и тогда у меня просто отвисла челюсть. Он был невероятен, о чём молодые люди сегодня, возможно, не знают. Что мне нравилось в Джордане, так это то, что он не давал легендарным парням завоёвывать титулы. Он мой номер один, как и Коби [Брайант].

Коби казался бесстрашным. Он казался бесстрашным, но на самом деле это было не так, и вы это понимали. Он был абсолютным конкурентом. С головы до ног», – сказал Хит в интервью YouTube-каналу Club Shay Sha.

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