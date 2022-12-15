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Результаты всех матчей Евролиги 14 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 14 декабря, турнирная таблица
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Испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 19 очков. В составе «Анадолу Эфес» 17 очков набрал Василие Мицич.

Ещё в одном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков и совершивший девять подборов. В составе «Монако» 16 очков набрал Майк Джеймс.

В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Уимс, набравший 16 очков. В составе «Альбы» 16 очков набрал Люк Сикма.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
14 декабря 2022, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 17, М'Байе - 16, Клайберн - 15, Бьёбуа - 10, Пляйсс - 6, Брайант - 5, Жижич - 4, Полонара - 3, Тейлор - 2, Арна, Гази, Данстон
Баскония: Ховард - 19, Маринкович - 18, Гедрайтис - 11, Томпсон - 8, Костелло - 6, Котсар - 6, Седекерскис - 6, Хоммс - 5, Эноч - 4, Диес, Куруц, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
14 декабря 2022, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
63 : 69
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Джеймс - 16, Мотеюнас - 11, Морман - 10, Холл - 8, Блоссомгейм - 7, Окобо - 5, Диалло - 4, Браун - 2, Кутюр, Макунду, Стразель, Уаттара
Барселона: Миротич - 15, Хиггинс - 9, Веселы - 8, Саторански - 8, Лапровиттола - 7, Курич - 6, Калинич - 5, Шанлы - 5, Да Силва - 3, Тоби - 3, Йокубайтис, Ннаджи
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
14 декабря 2022, среда. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
85 : 76
Альба
Берлин, Германия
Виртус Болонья: Уимс - 16, Джайте - 13, Хэкетт - 13, Теодосич - 11, Бако - 10, Шенгелия - 9, Мики - 5, Кординье - 4, Лундберг - 2, Пайола - 2, Белинелли, Манньон
Альба: Сикма - 16, Смит - 14, Кумадже - 11, Олинде - 11, Зусман - 6, Прочида - 5, Ло - 4, Тиман - 4, Делов - 3, Ламмерс - 2, Блатт, Шнайдер
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