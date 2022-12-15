Результаты всех матчей Евролиги 14 декабря, турнирная таблица

Испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 19 очков. В составе «Анадолу Эфес» 17 очков набрал Василие Мицич.
Ещё в одном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков и совершивший девять подборов. В составе «Монако» 16 очков набрал Майк Джеймс.
В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Уимс, набравший 16 очков. В составе «Альбы» 16 очков набрал Люк Сикма.
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