43 очка Йокича помогли «Денверу» одолеть «Вашингтон Уизардс»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом



Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 43 очка, сделал 13 подборов и 8 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Бонс Хиланд, набравший 23 очка и сделавший два подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 24 очка, 2 подбора и 4 передачи. Стоит отметить и 31-летнего защитника из США Уилла Бартона (22 очка. 2 подбора и 9 передач).