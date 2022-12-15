43 очка Йокича помогли «Денверу» одолеть «Вашингтон Уизардс»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 43 очка, сделал 13 подборов и 8 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Бонс Хиланд, набравший 23 очка и сделавший два подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 24 очка, 2 подбора и 4 передачи. Стоит отметить и 31-летнего защитника из США Уилла Бартона (22 очка. 2 подбора и 9 передач).
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2022, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
141 : 128
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 43, Хиланд - 23, Гордон - 22, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 11, Грин - 10, Браун - 8, Маррей - 5, Джордан - 4, Ннаджи - 2, Гиллеспи, Портер, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Вашингтон Уизардс: Кузма - 24, Моррис - 23, Бартон - 22, Кисперт - 13, Гудвин - 12, Гэффорд - 11, Авдия - 9, Гибсон - 8, Гилл - 6, Бил, Дотсон, Дэвис, Кэри, Порзингис, Райт, Тодд, Хатимура
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